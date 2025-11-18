ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು

<p>ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಠರ ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಋತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ಗಮನಿಸಿ: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?.<p><strong>ಶಿಶಿರ ಋತು (ಚಳಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯ: ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ): </strong></p><p><strong>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು :</strong> ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ನಟ್ಸ್ , ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಶುಂಠಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಲವಂಗಗಳಂತಹ ಬಿಸಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ.</p><p><strong>ತಪ್ಪಿಸಿ:</strong> ಶೀತ, ಒಣ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ.</p><p><strong>ವಸಂತ ಋತು (ವಸಂತ: ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮೇ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ):</strong></p><p><strong>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು:</strong> ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ , ಬಾರ್ಲಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಕಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.</p><p><strong>ತಪ್ಪಿಸಿ:</strong> ಕಫ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.</p><p><strong>ಗ್ರಿಷ್ಮ ಋತು (ಬೇಸಿಗೆ: ಮೇ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ):</strong></p><p><strong>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು:</strong> ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ</p><p><strong>ತಪ್ಪಿಸಿ:</strong> ಪಿತ್ತ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಹುರಿದ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p><strong>ವರ್ಷ ಋತು (ಮಳೆಗಾಲ: ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ):</strong></p><p><strong>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು:</strong> ಸೂಪ್, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಚಹಾಗಳಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.</p><p><strong>ಶರದ್ ಋತು (ಶರತ್ಕಾಲ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ):</strong></p><p><strong>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು:</strong> ದಾಳಿಂಬೆ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p><strong>ತಪ್ಪಿಸಿ:</strong> ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಹುಳಿಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ.</p><p><strong>ಹೇಮಂತ ಋತು (ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭ: ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ): </strong></p><p><strong>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು</strong>: ನಟ್ಸ್, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಅರಿಶಿನ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಾಕಾಯಿಯಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p><strong>ತಪ್ಪಿಸಿ:</strong> ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಪಾದರ್ಥ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.</p> <p>(<em><strong>ಡಾ. ಶಶಿಧರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್, ಅಪೋಲೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>