ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಋತುಮತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಋತುಮತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲವಾಣೆ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೋಲೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್. ಸುವರ್ಣ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹರೆಯವೂ ಒಂದು. ಹರೆಯವು ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಂದರೆ? ಅಂದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಸಂಕಟ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

.ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ.ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಗುಳಿತನ ಕಾಡಬಾರದೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಮದ್ದು: ಅಧ್ಯಯನ.

ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಹರೆಯ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬೊಜ್ಜು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಹರೆಯವು ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಶುರುವಾಗುವುದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದವು ದೋಷಗಳ ಸಹಜ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ದೇಹವನ್ನು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ದೇಹವು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವಧಾನದ ಹಾದಿ:

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆರೈಕೆಯು ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವು ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 'ನಿಧಾನ ಪರಿವರ್ಜನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು. ಇದು ಕಫ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬೇಕರಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳು, ಕರಿದ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಿರಿಯರು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೈ ಒಡ್ಡುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕ