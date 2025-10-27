ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಋತುಮತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ. ಎಸ್
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:47 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ‍ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ‍ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಗುಳಿತನ ಕಾಡಬಾರದೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಮದ್ದು: ಅಧ್ಯಯನ
ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಗುಳಿತನ ಕಾಡಬಾರದೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಮದ್ದು: ಅಧ್ಯಯನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Stress: ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ 5 ಸುಲಭ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
Stress: ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ 5 ಸುಲಭ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
womenHealth TipsPeriodHelth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT