ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಗುಳಿತನ ಕಾಡಬಾರದೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಮದ್ದು: ಅಧ್ಯಯನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಿದುಳಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವವು ಮಿದುಳಿನ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ಬಣ್ಣರಹಿತ ದ್ರವವು ಗ್ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p><p>ಗ್ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಿಲಾಯ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ವಿಷಕಾರಿ 'ಪ್ಲೇಕ್'ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯು ಒಂದು ನರ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪು, ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಮಿದುಳಿನ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಗ್ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p> ಬ್ರಿಟನ್ನ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ವಯಸ್ಕರ ಎಂಆರ್ಐ ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರು, 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಸಣ್ಣ ನಾಳಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗ್ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 'ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ'ಯು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್' ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.</p>