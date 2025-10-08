Health Tips| ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಈಶ್ವರ್ ಕೀರ್ತಿಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. </p><p> ಬೆನ್ನು , ಸೊಂಟದ ನೋವಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವವರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯ. ನಿತ್ಯ ನಾವು ಓಡಾಡುವ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ , ಭಾರ ಎತ್ತುವ , ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. </p>.<h2><strong>ನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು</strong></h2>. <p><strong>ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು</strong></p><p>ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಯ ಕಡೆ ಬಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. </p><p> <strong>ಪರಿಹಾರವೇನು?</strong> </p><ul><li><p> ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೆರವು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಕ್ಕೆ ಇರಲಿ </p></li><li><p>ಪ್ರತಿ 30-40 ನಿಮಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ </p></li></ul><p> <strong>“ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ “ ಫಿನೊಮೆನನ್</strong> </p><p>ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಮೇಲೆ 25 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೆಳೆತ, ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p> <strong>ಪರಿಹಾರವೇನು?</strong> </p><ul><li><p>ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇ ಆಗಾಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು</p></li><li><p>ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ </p></li></ul><p> <strong>ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು </strong></p><p>ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನು ನಾಣ್ಯದ ಸಾಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಾಲು ಬೀಳದಂತೆ, ಸಾಲು ತಪ್ಪದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. </p><ul><li><p>ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೌವ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. </p></li><li><p>ನೆಲ ಒರೆಸುವಾಗ ಉದ್ದ ಹಿಡಿಕೆಯ ಸಾಧನ ಬಳಸಿ ಹಾಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. </p></li><li><p>ಭಾರವಾದ ವಸ್ತು, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತುವಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲು ಬಾಗಿಸಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿ, ಇದರಿಂದ ಸೊಂಟ ನೋವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. </p></li><li><p>ಹಾಸಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಅಥವಾ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. </p></li></ul><p> <strong>ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ</strong> </p><p>ಬೆನ್ನು, ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಭಂಗಿಯೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡದ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬು ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ , ನೋವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ದಿಂಬು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. </p><p><strong>ಪರಿಹಾರವೇನು?</strong> </p><ul><li><p>ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ (ಅಂಗಾತ) ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ಮಲಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮಲಗಬೇಡಿ. </p></li><li><p>ದೇಹದ ರಚನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಹಾಸಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿ </p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಲಿ </p></li></ul><p><strong>ಸ್ನಾಯು ದುರ್ಬಲವಾದರೆ, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯೂ ದುರ್ಬಲ </strong></p><p>ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ ಮಸಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದರೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಪರಿಹಾರವೇನು?</strong> </p><ul><li><p>* ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ - 30 ಸೆ. 3 ಬಾರಿ </p></li><li> </li><li><p>ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಸ್- 10 ಬಾರಿ – 3 ಸೆಟ್ </p></li><li><p>ಬರ್ಡ್- ಡಾಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ - 10 ಬಾರಿ – ಸೆಟ್ </p></li><li><p>ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಟಿಲ್ಟ್ಸ್ - 10 ನಿಧಾನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ </p></li></ul><p>ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿತ್ಯ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. </p><p><strong>ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ? </strong></p><p>ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಯೋಗ</strong> : ದೇಹದ ನಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಭಂಗಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ </p><p><strong>ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್</strong> : ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ </p><p><strong>ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್</strong> - ದೀರ್ಘ ಕಾಳ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವುದು, ಭುಜ ತಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. </p><p><strong>ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ</strong> </p><p>ಬೆನ್ನುನೋವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಸೆಳೆತ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಹರಡುವ ನೋವು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ನೆರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. </p><p>2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ , ನೋವು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಶಕ್ತತೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. </p><p> <strong>ನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?</strong> </p><p>ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವ ನೋವು ಡಿ–ಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೋಗಕ್ಕೆ, ನರ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ , ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅರಿವು, ಉತ್ತಮ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಸಿರಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕರು: (ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜನ್, ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>