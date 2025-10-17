ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕವೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಾ? ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ

<p>ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯ ಆತಂಕ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?</strong></p><p>ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳು ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಹದೊಳಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ನಿಗ್ರಹ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಊತ, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು) ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ, ಈ ಸುಪ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?</strong></p><p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. HER2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜೆನಿಟಿಕ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಟ್ರಿಪಲ್-ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅವುಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p><strong>ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು</strong></p><p>ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಉರಿ ಊತ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೊನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರಿವು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.</p><p><em><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ ರಾಹುಲ್ ಎಸ್ ಕನಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ - ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಶವಂತಪುರ)</strong></em> </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>