ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ; ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ರೋಗವು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ ಹಾಗೂ ಆ ದೇಶ, ಈ ದೇಶ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಐಜ್ವಾಲ್, ಪಾಪುಂಪರೆ, ಕಾಮ್ರೂಪ ಅರ್ಬನ್, ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2015 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ 7.08 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2.06 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶೇ 11. ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತಿಚೀನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ. 21.1 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ 18.9 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು AAIR ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ, ಗರ್ಭಕೋಶ, ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವುದೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಲಬಾರ್, ಕೊಲ್ಲಂ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೇ, ಅಹಮದಾಬಾದ್,ಭೋಪಾಲ್, ನಾಗ್ಪುರ,ಬಾರ್ಶಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಮುಂಬೈ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೀಡ್, ಪುಣೆ, ಸಿಂಧುದುರ್ಗ,ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ– ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳು</strong> </p><ul><li><p>ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.</p></li><li><p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆರಂಭದಿದಂಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.</p></li><li><p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು</p></li><li><p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು. </p></li></ul>