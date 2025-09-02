ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ; ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:15 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‌ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ
‌ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ
HealthCancer awarnessCancer ResearchCancer MedicineCancer Symptomscancer society

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT