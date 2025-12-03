ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ: ಕಾರಣಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು?

<p>ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಮಿದುಳಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾದಿಸಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ | ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ: ಸಹೋದರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ.ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತು.<p><strong>ಡೆಲಿರಿಯಮ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು: </strong></p><p><strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು:</strong> ಸೋಂಕು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ತಲೆ ನೋವು ಡೆಲಿರಿಯಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಔಷಧಿಗಳು: </strong> ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಅರವಳಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆ ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು:</strong> ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಡೆಲಿರಿಯಮ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: </strong></p><p><strong>ಅರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:</strong> ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: </strong>ಭ್ರಮೆಗಳು (ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು) ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: </strong>ಅಶಾಂತಿ, ಆತಂಕ, ಭಯ, ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ನಿದ್ದೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತತೆ, ಬೆರಗು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರು ಪೇರುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನಿದ್ದೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ: </strong>ಹಗಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ, ರಾತ್ರಿ ಅಶಾಂತಿ, ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು. </p><p><strong>ಡೆಲಿರಿಯಮ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: </strong></p><p><strong>ಮೂಲ ಕಾರಣದ ನಿವಾರಣೆ:</strong> ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಡೆಲಿರಿಯಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು. ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕಗಳು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ದ್ರವಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನ, ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪೋಷಕ ಆರೈಕೆ: </strong>ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಸೂಕ್ತ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಡೆಲಿರಿಯಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಔಷಧೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ</strong></p><p>ಔಷಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂಟಿಸೈಕೋಟಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ರೋಗಿಗಳು ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತ್ವರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p><p><em><strong>(ಡಾ. ದಿವ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕೆ ಆರ್, ಸಲಹೆಗಾರ, ಮನೋ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ, ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>