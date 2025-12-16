ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ: ಇದರ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧ

ಡಾ. ಅದಿತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ಟೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶವಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶವಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೂಬೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದ್: ಅಪಶಕುನವೆಂದಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ...
ಗೂಬೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದ್: ಅಪಶಕುನವೆಂದಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಲಹೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಲಹೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಲಹೆ
eggHealth CareCancerHealth AwarenessEggsNutritious Food

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT