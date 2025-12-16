ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ: ಇದರ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧ

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಅಂಶವಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹಾರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಳದಿಭಾಗ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. </p>.ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶವಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.ಗೂಬೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದ್: ಅಪಶಕುನವೆಂದಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ....<p><strong>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಶಕ್ತಿ: </strong></p><p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಸತ್ವ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿಭಾಗವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ದೃಷ್ಟಿ, ಮೂಳೆಯ ಬಲ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹಳದಿ ಭಾಗವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಲಿನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನರಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಕಬ್ಬಿಣ, ರಂಜಕ , ಸತು ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಸಹ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೂಟಿನ್ ಮತ್ತು ಝಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ನಂತಹ ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. </p>.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಲಹೆ.<p>ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಶಕ್ತಿ: </strong></p><p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಅದರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಅಂಶ ಹಳದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಮ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p><p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವು ದೇಹ ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂಬತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಸ್ನಾಯು ದುರಸ್ತಿ, ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಿಣ್ವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. </p><p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಹಳದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಹಾಗೂ ಕೋಲಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಳದಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಯಾವುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ?</strong></p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿಭಾಗವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವ, ಖನಿಜ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬು, ಜೀವಸತ್ವ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿಭಾಗವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅದಿತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ಟೆ, ಹಿರಿಯ - ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ, ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>