ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆವರೆಗೆ: ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆನು ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:39 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ’
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆರೋಗ್ಯ | ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೇಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರೋಗ್ಯ | ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೇಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಆರೋಗ್ಯ | ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೇಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
Sugarprotein foodHelth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT