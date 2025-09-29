ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಆರೋಗ್ಯ | ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೇಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಡಾ.ಕುಶ್ವಂತ್ ಕೋಳಿಬೈಲು
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:59 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HealthHealth TipsHealth CareHealth Awareness

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT