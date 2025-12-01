ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು

ಡಾ. ಆಶಿತಾ ಎ. ವಿ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:27 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಋತುಚಕ್ರ ನೀತಿ: ಮಹತ್ವದ ನಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಋತುಚಕ್ರ ನೀತಿ: ಮಹತ್ವದ ನಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಪಂದನ: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಋತುಚಕ್ರ ಅಪಾಯವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಸ್ಪಂದನ: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಋತುಚಕ್ರ ಅಪಾಯವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
womenHealthMenstrual CyclePeriodmenstruating centre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT