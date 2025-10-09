ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

51 ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಲೈಕಾ: ಈ ಆರು ಯೋಗಾಸನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ನಟಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಟಿ ನೋರಾ ರೀತಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದುವಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಊಟ ನೀಡದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ನೋರಾ ರೀತಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದುವಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಊಟ ನೀಡದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತಿ
ನಟಿ ನೋರಾ ರೀತಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದುವಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಊಟ ನೀಡದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮದ್ದಾಗಬಲ್ಲದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮದ್ದಾಗಬಲ್ಲದು
ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮದ್ದಾಗಬಲ್ಲದು
Malaika ArorafitnessHelth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT