ಹಾಲು ಎಂಬ ಅಮೃತ

ಮಾನವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದೇಶಕಾಲಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಸು, ಆಡು, ಒಂಟೆ, ಕುರಿ, ಎಮ್ಮೆ – ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಹಾಲಾದೆ ಕರೆದರೆ ಮೊಸರಾದೆ ಹೆತ್ತರೆ

ಮೇಲೆಕೆನೆಗೆಡೆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಾದೆ

ಮೇಲಾದ ತುಪ್ಪವೂ ನಾನದೆ ಕಾಸಿದರೆ

ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವಾ

ಇದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕಲಿತ ಪದ್ಯ. ಇದರ ವಿವರಣೆಯ ಆಳ-ಅರಿವು ಅರಿಯಲು ಬಲು ಕಠಿಣ. ಹಾಲು ಎಂದೊಡನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ತಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ತನಿಗಳೂ ಹಾಲೂಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದೇಶಕಾಲಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಸು, ಆಡು, ಒಂಟೆ, ಕುರಿ, ಎಮ್ಮೆ – ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲು ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲೂ ಈಗ ದೇಸಿ(ನಾಟಿ) ಹಸು ಮತ್ತು ಸೀಮೆ ಹಸುಗಳ ಹಾಲಿನಲ್ಲೂ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಶತಾಯುಷಿ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಹಾಲು. ಹಾಲು ಪ್ರೊಟೀನು, ಕೊಬ್ಬು, ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಗತಾನೇ ಕರೆದ ಹಾಲು, ಕರೆದ ಬಿಸಿ ಆರುವ ಮುನ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳನ್ನೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೊರೆ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವರ, ಕ್ಷಯದಂತಹ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಆರಿದ ನಂತರ ಹಸಿ ಹಾಲುಸೇವನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ. ಇದು ಜಡತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಲು ಪುನಃ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುದಿಸಿ ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಹಾಲು ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಕರು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಿಗುವ ಗಿಣ್ಣುಹಾಲು ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಅತ್ಯಗ್ನಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಲು ಹಾಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದರೆ! ತಾನಾಗೆ ಕಾಲವಶಾತ್ ಒಡೆದ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವಾಗೇ ನಿಂಬೆಹುಳಿ ಹಾಕಿ ಒಡೆಸಿದ ಹಾಲು, ಪನ್ನೀರು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಪನ್ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಟೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ತಿಳಿಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದು ಅಜೀರ್ಣ, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರ. ಹಾಲು ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮುದುಕರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯ ಹಾಲು ಒಡೆದ ನೀರು.

ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಕೃಶರು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯನ