ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣ: ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ 10 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಎಫ್ಡಿ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 36 ಮಂಗಗಳು ಸತ್ತಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಯಿಲೆ ವ್ಯಾಪಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. </p><p>ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಅರಣ್ಯ ರೋಗ (ಕೆಎಫ್ಡಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ವರವನ್ನು ಮೊದಲು 1957ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಹಲವಾರು ಕೋತಿಗಳು ಈ ವೈರಸ್ನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವೀಗೀಡಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸತ್ತ ಕೋತಿಗಳಿಂದ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ.</p>.ಆಳ-ಅಗಲ | ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಛಾಯೆ.<p><strong>ಇದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ</strong></p><p>ಹೆಸರಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಕೋತಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ವರವು ಅರಣ್ಯ ಉಣ್ಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸತ್ತ ಸೋಂಕಿತ ಕೋತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜ್ವರವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ವರದ ಸಂಭವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ?</strong></p><ul><li><p>ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಹರಡಬಹುದು.</p></li><li><p>ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಹರಡಬಹುದು.</p></li><li><p>ಸೋಂಕಿತ ಕೋತಿಗಳು ಸತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಾಡುವುದು ಕೂಡಾ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong></p>.ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ: 5 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾ.<p>ಈ ಜ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ 3 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.</p><ul><li><p>ವಾಕರಿಕೆ</p></li><li><p>ವಾಂತಿ</p></li><li><p>ಸ್ನಾಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು</p></li><li><p>ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ</p></li><li><p>ನಡುಕ</p></li><li><p>ದುರ್ಬಲ ದೃಷ್ಟಿ</p></li><li><p>ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು</p></li></ul><p><strong>ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ</strong></p><p>ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು? </strong></p><p>ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 2 ರಿಂದ 10 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ: ಡಾ.ವಿನಯ್.<p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.</p></li><li><p>ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ.</p></li><li><p>ಸತ್ತ ಕೋತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ</p></li></ul><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರ್, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ವಿಭಾಗ, ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>