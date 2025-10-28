ಈ ಮೂರು ಸ್ವಭಾವಗಳ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ

<p>ಸ್ವಭಾವತಃ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರೂಪ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೂ ವೈವಿದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿ, ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಉಭಯಮುಖಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಉಗರು: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕನ್ನಡಿ.Psychology: ನೀವು ಭಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.<p><strong>ಬಹಿರ್ಮುಖಿ <ins>(</ins>Extrovert)</strong></p><ul><li><p>ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಹೊಸಬರ ಭೇಟಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಇವರಿಗೆ ಮನಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p></li></ul><p><strong>ಅಂತರ್ಮುಖಿ (Introvert)</strong></p><ul><li><p>ಇವರು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರವಂತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ತೂಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಲೋಕನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p></li></ul><p><strong>ಉಭಯಮುಖಿ (Ambivert)</strong></p><ul><li><p>ಇವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಇಬ್ಬರ ಸಮತೋಲನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಇವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚುರುಕಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೌನವಾಗಿ) </p></li><li><p>ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>