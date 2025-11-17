ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ: ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

<p>ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಸುಳ್ಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಂದಿಸುವ ಚಟ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ: ಡಾ. ಖಾದರ್ .<p><strong>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಲು ಕಾರಣ:</strong> </p><ul><li><p>ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ.</p></li><li><p>ನಿಜ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ.</p></li><li><p>ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ. </p></li><li><p>ಮಿದುಳು ಇದನ್ನೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಕಲಿತು, ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು.</p></li></ul><p><strong>ಸುಳ್ಳು ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?</strong></p><ul><li><p>ಇತರರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.</p></li><li><p>ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು.</p></li><li><p>ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿತವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಆತಂಕ, ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳ</p></li></ul><p><strong>ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ದೂರ ಮಾಡಲು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p><strong>ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:</strong> ಸುಳ್ಳು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಿದುಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತಿ:</strong> ಉತ್ತರ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೋ.</p></li><li><p><strong>ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು:</strong> ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. ‘ನಿಜ ಹೇಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ’. ಹೀಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನವೊಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ.</p></li><li><p><strong>ಸ್ವಯಂ ನಿಗಾವಹಿಸುವಿಕೆ:</strong> ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಸಣ್ಣ ಸತ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ:</strong> ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಿದುಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>