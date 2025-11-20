ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

<p>ಮುಖ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮದ ಕೋಶ (ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್) ಗಳು ಮುಖದ ಅಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p>.ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ: 'ಸ್ಕಿನ್ನಥಾನ್’ ಜಾಗೃತಿ ಓಟ ನಾಳೆ.ಹೊಳಪಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಐಸಿಂಗ್.<p>ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಪ್ರತಿ 28 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮಕೋಶಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದವೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮಕೋಶಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸದಿರುವುದು ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮ ಕೋಶಗಳು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಪರಿಹಾರಗಳು</strong>:</p><ul><li><p><strong>ನಿಯಮಿತ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್:</strong> ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಅತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.)</p></li><li><p><strong>ಮೊಸರು ಹಚ್ಚಿ :</strong> ಮೊಸರನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಜೇನು ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಪುಡಿ:</strong> ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಿ ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಪಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೇನು:</strong> ಪಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮಕೋಶಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಸರಿಯಾದ ಚರ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಿನಚರಿ:</strong> ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ವಾಶ್ನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತೊಳೆದ ನಂತರ ಟೋನರ್ ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.</p></li><li><p><strong>ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ (ಬಿಸಿ ಆವಿ):</strong> ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಆವಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ರಂಧ್ರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಆವಿ ನೀಡಬೇಕು.</p></li><li><p><strong>ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: </strong>ದಿನಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p></li><li><p><strong>ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ:</strong> ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಸ್ಪಿಎಫ್ 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿರಿ.</p></li></ul><p>ಜೀವಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚರ್ಮಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಚರ್ಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em><strong>(ಡಾ. ಶಿರಿನ್ ಫುರ್ಟಾಡೋ, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು – ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಆಸ್ಟರ್ CMI ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>