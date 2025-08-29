ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Walking Benefits: ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ...

ಜಿಮ್‌ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಯುವಜನತೆಯ ಒಲವು, ಜನರ ನಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:49 IST
ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಉಮೇಶ ರಾಜೂರು ಫಿಜಿಷಿಯನ್‌ ವೈದ್ಯ
ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಡಿಗೆಯೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವೆನಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಗಂಗಾವತಿ
GymKoppalWalkingBenefits

