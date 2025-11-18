ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ: ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿವು

<p>ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ‘ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಏಕಾಗ್ರತೆ’ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ: ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ.<p><strong>ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಏನು?</strong></p><p>‘ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು.’ </p><p><strong>ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?</strong></p><ul><li><p>ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು.</p></li><li><p>ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.</p></li><li><p>ಗಾಬರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ವಿಳಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು.</p></li><li><p>ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು: </strong></p><ul><li><p><strong>ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು:</strong> ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಗಮನಿಸುವುದು. ಇದು ಮಿದುಳಿನ ಚಂಚಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವಿರಾಮ:</strong> ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿದುಳು ‘ಸಣ್ಣ ಗುರಿಗಳ’ ಮೂಲಕ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p></li><li><p><strong>ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಿಸಿ:</strong> ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ‘ಮನಸ್ಸೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿಧನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಮಿದುಳಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು:</strong> ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಿದುಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>5,4,3,2,1 ವಿಧಾನ:</strong> 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಅಂದರೆ, 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು, 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, 2 ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ1 ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು. </p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು.</p></li><li><p>ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.</p></li><li><p>ಆ ದಿನ ಮಗಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ 3 ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು.</p></li><li><p>ಕನಿಷ್ಟ 10 ನಿಮಿಷ ಓದುವುದು.</p></li><li><p>ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿಡುವುದು.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>