ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆ: ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯುವುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.<br><br><strong>ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು</strong></p> <p>ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದಿದ್ದರೆ</p><p>ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂ–ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಬಳಕೆ</p><p>ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕಾಲು ತೊಳೆಯದೆ ಇದ್ದರೆ</p><p>ಕಾಲಿನ ಚರ್ಮ ಒಣಗಿದರೆ</p><p>ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ</p><p>ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ</p><p> ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ</p><p>ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ</p><p>ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.<br><br><strong>ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಕಾಲನ್ನು 5–10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.<br></p></li><li><p>ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜತೆ ಅರಶಿಣ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><ul><li><p>ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. </p></li><li><p>ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಳಸಬೇಕು</p></li><li><p>ದಿನಕ್ಕೆ 3–4 ಲೀ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು</p></li><li><p>ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜತೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul>