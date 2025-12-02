ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ: ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

ಡಾ. ಪೂಜಾ ಟಿ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:30 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇವು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು; ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡುಬಿಡಿ
ಇವು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು; ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡುಬಿಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ನಡುಗಿಸುತ್ತೆ ಚಳಿ: ಪಾರಾಗೋದು ಹೀಗೇ!
ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ನಡುಗಿಸುತ್ತೆ ಚಳಿ: ಪಾರಾಗೋದು ಹೀಗೇ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಆರಂಭ ಬೇಗವೋ, ವಿಳಂಬವೋ...? ಅಧ್ಯಯನ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಆರಂಭ ಬೇಗವೋ, ವಿಳಂಬವೋ...? ಅಧ್ಯಯನ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಆರಂಭ ಬೇಗವೋ, ವಿಳಂಬವೋ...? ಅಧ್ಯಯನ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿದೆ
HealthHealth TipsWinter SeasonwinterNoseWinter Care

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT