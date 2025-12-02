ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ: ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

<p>ಚಳಿಗಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಸಿವಿಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಳಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೇವಲ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಆಸ್ತಮಾ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.ಇವು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು; ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡುಬಿಡಿ.ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ನಡುಗಿಸುತ್ತೆ ಚಳಿ: ಪಾರಾಗೋದು ಹೀಗೇ!.<p><strong>ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: </strong></p><ul><li><p>ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಯಾ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೂದಲಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿಲಿಯಾಗಳು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ತಂಡದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿಯಾಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಚಳಿಗಾಲವು ತರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ. ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವೂ ಅದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎದೆ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲ ಬಿಗಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯೂ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p></li><li><p>ಉಸಿರಾಟದ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ದಪ್ಪ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಳವಾದ ಹತ್ತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಮಿನಿ ಹೀಟರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಗು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬಸ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p></li><li><p>ಉಸಿರಾಟದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಶಾಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p></li><li><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಧೂಳು, ಅಡುಗೆಯ ಹೊಗೆ, ಅದೃಶ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಣಗಳು ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಿಲಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಇವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೋಣೆಗಳು ಸಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿಡುವುದು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬೀಳಲು ಬಿಡುವುದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಧೂಪ ಅಥವಾ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li><li><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಚಳಿಗೆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಒಳಪದರ ತೇವವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಚಹಾ, ಲಘು ಸಾರು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಸಂ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿನಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ದ್ರವಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. </p></li></ul><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮಲಗಿರುವಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಎದೆ ತುಂಬುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೀತವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆ ವೇಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. </p>.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಆರಂಭ ಬೇಗವೋ, ವಿಳಂಬವೋ...? ಅಧ್ಯಯನ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿದೆ.<p><em><strong>(ಡಾ. ಪೂಜಾ ಟಿ, ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>