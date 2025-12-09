ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 09 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಮಂಗಳವಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:37 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:37 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-46
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-00
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಆಶ್ಲೇಷ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
