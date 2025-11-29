ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 29 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಶನಿವಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:35 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:35 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 29 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-40
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 29 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಅನುರಾಧ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ
