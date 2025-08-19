ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಬುಧವಾರ 2025

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 17:59 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:34 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಬುಧವಾರ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-22
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-46
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಬುಧವಾರ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುನರ್ವಸು
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
Panchanga
