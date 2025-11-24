ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ನವೆಂಬರ್ 24 ಸೋಮವಾರ 2024

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:33 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:33 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ನವೆಂಬರ್ 24 ಸೋಮವಾರ 2024
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-38
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ24 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ
