ಚೆನ್ನೈ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ(ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಿಂದ ‌ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪವನ್ನು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಶೈಲಿಯಿಂದ ‘ಸಿಂಗಂ’ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾವಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ‘ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು’ ಮುಂತಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Let more investigation start into this as well. 🤣.

Though I don’t talk about past laurels, felt it is needed for the speculators about my past life. All of these along with my whole life story will be in detail in my book which will be published shortly 🙏 pic.twitter.com/huZQC9hqwp

— K.Annamalai (@annamalai_k) August 30, 2020