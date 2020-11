ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗೌರವ್ ವಾಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಬಾಬಾ ಕಾ ದಾಬಾ' ಮಾಲೀಕ ಕಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ದೂರು

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಳವಿಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕಾ ದಾಬಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 80 ವರ್ಷದ ಕಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗೌರವ್ ವಾಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಬಾಬಾ ಕಾ ದಾಬಾ'ಕ್ಕೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಕಟವನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ವಾಸನ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ವಾಸನ್ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಬಾ ಕಾ ದಾಬಾಕ್ಕೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಸನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನನಗೆ ವಾಸನ್ ಅವರಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ₹10,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.ಈಗ ₹3,000- ₹5,000 ಸಂಪಾದನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಳವಿಯಾ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ,ವಾಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Delhi: Kanta Prasad, owner of #BabaKaDhaba, files Police complaint against Gaurav Wasan -who first shot his video & posted it- for allegedly misappropriating funds raised to help his wife & him. He alleges cheating, mischief, criminal breach of trust, criminal conspiracy by Wasan pic.twitter.com/f1IGxwcB2e

— ANI (@ANI) November 2, 2020