ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ: ಮೊಯಿತ್ರಾಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ, ಮದ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೇವತೆ. ಅವರವರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We won't like to comment on other parties, but I believe that balance must be maintained in symbols & essence of our faith. Heart & spirit of our culture cannot be trivialised by anybody anywhere be it elsewhere, abroad or here: Congress's Abhishek Singhvi on TMC's Mahua Moitra pic.twitter.com/mBpGuv7Vr1

