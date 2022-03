ಪಂಜಾಬ್‌ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ 10 ಸಚಿವರು; ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

ಚಂಡೀಗಡ: ಭಗವಂತ ಮಾನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ 10 ಮಂದಿ ಎಎಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಶಾಸಕರಾದ ಹರ್ಪಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಚೀಮಾ, ಡಾ.ಬಲ್ಜಿತ್‌ ಕೌರ್‌, ಹರ್ಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಇಟಿಒ, ಡಾ.ವಿಯಜ್‌ ಸಿಂಗ್ಲಾ, ಗುರ್ಮಿರ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಹರ್ಜೋತ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಲಾಲ್‌ ಚಂದ್‌, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಧಲಿವಾಲ್‌, ಲಾಲ್‌ಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಭುಲ್ಲಾರ್‌, ಬ್ರಮ ಶಂಕರ್‌ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ 18 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವಂತ ಮಾನ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು 17 ಜನರಿಗೆ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

BIG ANNOUNCEMENT‼️

CM @BhagwantMann's Cabinet to be sworn-in tomorrow!

Here are the 10 Cabinet Ministers of AAP's Punjab Govt: pic.twitter.com/vGidZVHeak

— AAP (@AamAadmiParty) March 18, 2022