ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು? ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆ?

ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 70,ಜೆಡಿಯು 48, ವಿಐಪಿ 6, ಎಚ್‌ಎಎಂ 1 ಹೀಗೆ ಎನ್‌ಡಿಎ 125 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಆರ್‌ಜೆಡಿ- 62, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 20 ,ಎಡಪಕ್ಷ 19 ,ಬಿಎಸ್‌ಪಿ- 1, ಎಐಎಂಐಎಂ-2, ಎಲ್‌ಜೆಪಿ - 5, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ - 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 101 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ

Election Commission trends for all 243 seats: NDA leading on 127 seats - BJP 73, JDU 47, Vikassheel Insaan Party 7

Mahagathbandhan ahead on 100 seats - RJD 61, Congress 20, Left 19

BSP leading on one, AIMIM on three, LJP on five & independents on seven #BiharElectionResults pic.twitter.com/8xEJWIqtZw

