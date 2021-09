ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಬಿಕೆಯು) ಮುಖಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಅವರು ‘ಭಾರತ್ ಬಂದ್’ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ‘ಬಿಕೆಯು–ಭಾನು’ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು (ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್) ತಮ್ಮನ್ನು ರೈತ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭಾರತ್ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ... ಎಂದು ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

