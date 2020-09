ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐನಿಂದ ₹1,400 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ಐಸ್ರೀಂ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ 'ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌' ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಸೋಮವಾರ ₹1,400 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಡೆಡ್‌ನಿಂದ ₹1,400 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಬುಲಂದ್‌ಷಹರ್‌, ಅಜ್ಮೀರ್‌ ಹಾಗೂ ಪಲ್ವಾಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಕಡೆ ಸಿಬಿಐ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

A case has been registered on a complaint from Bank of India against a Delhi-based private company (borrower) & others including its directors, & other unknown persons for causing an alleged loss of Rs 1,400.62 crore (approx.) to Bank of India & other banks: CBI pic.twitter.com/2uwssUNFCg

