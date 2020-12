Covid-19 India Update: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 23,068 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 336 ಜನ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 23,068 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 336 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 24,661 ಸೋಂಕಿತರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸೋಂಕಿತರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ (1,01,46,846) ಮೀರಿದ್ದು, 1,47,092 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 95.80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 2,81,919 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

With 23,068 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 1,01,46,846

With 336 new deaths, toll mounts to 1,47,092. Total active cases at 2,81,919

Total discharged cases at 97,17,834 with 24,661 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/mOA0poMGrY

