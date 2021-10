Covid India Update| ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 805 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಅ. 27ರಂದು 585 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ, 28ರಂದು 733 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 805 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

India reports 14,348 new #COVID19 cases, 13,198 recoveries and 805 deaths in last 24 hours as per the Union Health Ministry

Case tally: 3,42,46,157

Active cases: 1,61,334

Total recoveries: 3,36,27,632

Death toll: 4,57,191

Total Vaccination: 1,04,82,00,966 pic.twitter.com/GaNbrpzUSz

