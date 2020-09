Covid-19 India Update: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 78,357 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 1,045 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 24 ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 78,357 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿನಿಂದ 1,045 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು 37,69,524 ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 8,01,282 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, 29,01,909 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 66,333 ಜನ ಕೋವಿಡ್‌ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 10,12,367 ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,43,37,201 ಕೋವಿಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

