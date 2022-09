ವಡೋದರಾ (ಗುಜರಾತ್‌): ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಟೌನ್‌ ಹಾಲ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌’ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡೋದರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ‘ಮೋದಿ... ಮೋದಿ... ಮೋದಿ...’ ಘೋಷಣೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಎಪಿಯ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡೋದರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal greeted with ‘Modi-Modi’ chants in Vadodara, Gujarat…later ‘Kejriwal-Kejriwal’ chants also heard. pic.twitter.com/dr8HB5Hw2q

— ANI (@ANI) September 20, 2022