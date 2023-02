ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಣೆಯಲು ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ!

ಚೆನ್ನೈ: ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 19 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಜವಾಹರ್‌ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಜೆಎನ್‌ಯು) ತಮಿಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ತಮಿಳರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮಿಳರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಣೆಯಲು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

ಏನಾಗಿತ್ತು?

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಫೆ. 19 ರಂದು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ‍ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೆಎನ್‌ಯು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್‌ಯು ಎಬಿವಿ‍ಪಿ ಘಟಕ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೆಎನ್‌ಯುದ ತಮಿಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಬಾಂಬೆ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ತಮಿಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿವಾಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಉದ್ರಿಕ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ವಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆರಿಯಾರ್, ಕಾರ್ಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ತಮಿಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಥಳಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಸ್ಸರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೋಯಿದ್ದೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೋಯಿದ್ದೀನ್ ಅವರ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಜೆಎನ್‌ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯಿಶಾ ಘೋಶ್ ಅವರು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

The ABVP should know that JNU is not a space for violence. ABVP is trying to disturb the communal harmony inside campus which will not be tolerated at any cost. Condemning the vandalism in SU office and violence on the student community in the strongest possible terms. pic.twitter.com/OBAv2gslfv

— Aishe (ঐশী) (@aishe_ghosh) February 20, 2023