ನವದೆಹಲಿ: ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ, ’ಎಂಎಚ್‌–60 ರೋಮಿಯೊ-ಸೀಹಾಕ್‌' ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.

ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶದ 24 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊದಲ ಎರಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Today, the @indiannavy inducted its first two MH-60R Seahawks from the @USNavy during a ceremony at Naval Air Station North Island. (1/2)

