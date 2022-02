Covid India Update| ಇಂದು 30,757 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: 541 ಸಾವು 

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 30,757 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 541 ಸಾವುಗಳೂ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,32,918 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ವರೆಗೆ 4,19,10,984 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 2.61ರಷ್ಟಿದೆ.

ಈ ವರೆಗೆ 1,74,24,36,288 ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

India reports 30,757 fresh COVID cases, 541 deaths, and 67,538 recoveries in the last 24 hours

Active case: 3,32,918

Daily positivity rate: 2.61%

Total recoveries: 4,19,10,984

Total vaccination: 1,74,24,36,288 pic.twitter.com/s52FRYk2vR

— ANI (@ANI) February 17, 2022