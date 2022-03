ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಚೀತಾ ಪತನ; ಪೈಲಟ್‌ ಸಾವು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

ಶ್ರೀನಗರ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಚೀತಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗುರೆಜ್‌ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (ಎಲ್‌ಒಸಿ) ಸಮೀಪ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆ ತರಲು ಸೇನೆಯ ಚೀತಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಇಳಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯಿಂದಾಗಿ 'ಚೀತಾ' ಪತನಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಂದಿಪೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಜ್ರನ್‌ ನಾಲಾ ಸಮೀಪ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್‌ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್‌ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

#UPDATE | In the Army Cheetah helicopter crash in Jammu and Kashmir, one of the two pilots has lost his life while the other one is injured. More details awaited: Indian Army officials

