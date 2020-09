ಲಡಾಖ್‌: ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಲಡಾಕ್‌ನ ವಾಸ್ತವ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ 14,500 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ.

Indian Army’s T-90 Bhishma tank carrying out static manoeuvres at tank-range near LAC in Chumar-Demchok, Eastern Ladakh. India has deployed tanks at highest possible altitude in world to tackle threat on its northern borders.

ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗಡಿಯ ಗುಂಟಾ ಹೊಸ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಮಿತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಲಡಾಕ್‌ನ ವಾಸ್ತವ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ರೇಖೆಯ ಚುಮಾರ್-ಡೆಮ್‌ಚೋಕ್‌ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿ -90 ಮತ್ತು ಟಿ -72 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಎಂಪಿ -2 ಕಾಲಾಳುಪಡೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು –40 ಡಿಗ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೇನೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ 3 ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

Indian Army deploys T-90 & T-72 tanks along with BMP-2 Infantry Combat Vehicles which can operate at temperatures up to minus 40 degree Celsius, near Line of Actual Control in Chumar-Demchok area in Eastern Ladakh.

Note: All visuals cleared by competent authority on ground pic.twitter.com/8zlYGfyNJk

— ANI (@ANI) September 27, 2020