ಚೀನಾ ಕೃತ್ಯಗಳ ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದ ಪಡೆಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ: ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್‌ ರಾವತ್

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್‌ ಬಿಪಿನ್‌ ರಾವತ್‌ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನಮಗೆ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ಚೀನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಸೇನೆಗಳು ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಶಕ್ತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ರಾವತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾವತ್‌, 'ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲೂಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ತಡೆಯಲು ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದರೆ, ಅದರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಭೂನೆಲೆ, ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಯೋಧರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಪಿನ್‌ ರಾಹತ್‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

We want peace and tranquillity across our borders. Off late, we have been seeing some aggressive actions by China but we are capable of handling these. Our tri-services are capable of dealing with threats along our frontiers: CDS General Bipin Rawat pic.twitter.com/scQJ5vuACv — ANI (@ANI) September 3, 2020

People who are deployed on the frontline, flying our aircraft, deployed at our ships at sea, none of them are affected due to #COVID19, so far: Chief of Defence Staff General Bipin Rawat (file pic) pic.twitter.com/PzipX8F5PD — ANI (@ANI) September 3, 2020