ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 73.58, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 65.11 ಮತದಾನ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಜೆ 7ರ ವರೆಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 73.58, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇ 82.29, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 78.13, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 65.11 ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 77.68ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 140 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 40,771 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2.74 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೂ ಕೋವಿಡ್‌–19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 957 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu: Gunasekaran, CPI candidate from Sivaganga constituency, who is COVID-19 positive, cast his vote wearing a PPE kit, earlier today.

Election Commission had designated one hour period between 6 pm & 7 pm for voting by COVID positive patients. pic.twitter.com/HvaThy4U1X

— ANI (@ANI) April 6, 2021