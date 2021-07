ದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಆರ್. ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ಪತ್ನಿಯ ಹತ್ಯೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಆರ್. ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ (67) ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಂಬಿನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ: ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಸಂತ್ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವವನು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kitty Kumaramangalam (in pic 1), wife of late ex-Union Min P Rangarajan Kumaramangalam murdered last night.

Her house help said that laundryman came to the house around 8.30 pm. 2 more persons came who tied the maid & murdered Kitty Kumaramangalam. Laundryman arrested: Police pic.twitter.com/bQnHVhPawH

— ANI (@ANI) July 7, 2021