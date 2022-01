ಗಾಂಧಿಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: 'ಮೇಕ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ', 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಮತ್ತು 'ವೋಕಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಲೋಕಲ್‌'ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಲ್ಹಾದ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದವು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Glimpses of the unveiling of a grand wall mural of #MahatmaGandhi, which has been made from 2,975 clay kulhads at the Sabarmati Riverfront. It is a historic tribute to Mahatma Gandhi who relentlessly promoted #khadi as a symbol of an #AtmaNirbharBharat.@AmitShah@Bhupendrapbjp pic.twitter.com/PmziaRgRB7

— Narayan Rane (@MeNarayanRane) January 30, 2022