ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರ | ದ್ವೇಷ, ಬಹಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ದೇಶ ದುರ್ಬಲ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ನವದೆಹಲಿ: ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ –ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಸಹೋದರತ್ವ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ, ಅಂತರ್ಗತ ಭಾರತವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Hate, violence and exclusion are weakening our beloved country.

The path to progress is paved with the bricks of brotherhood, peace and harmony.

Let’s stand together to secure a just, inclusive India. 🇮🇳

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 11, 2022