ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆ, ಕಣ್ಣೀರಾದ ಸಂಜಯ್‌ ಜಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಾಂತ್ವನ

ನವದೆಹಲಿ: ಸದಾ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ, ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಕ್ತಾರ ಸಂಜಯ್‌ ಜಾ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನಮಿಡಿಯುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಜಯ್‌ ಜಾ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಕುನಾಯಿ ಲೂಯಿಸ್‌ ಫೋಟೊವನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಚ್ಸ್‌ಹುಂಡ್‌ ಜಾತಿಯ ಕುಳ್ಳ ಕಾಲುಗಳ ನಾಯಿ ಲೂಯಿಸ್‌ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆ? ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಲೂಯಿಸ್‌ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಲೂಯಿಸ್‌'' ಎಂದು ಅಗಲಿದ ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಜಯ್‌ ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

The morning after is the hardest. Because the moist deep eyes that can melt snow are closed. Because the one who is thrilled crazy to see you is in permanent sleep.

If you don’t have a dog yet, get one. They are pure magic.

Because Louis was love. And love was Louis. pic.twitter.com/MQzhjFqzlR

