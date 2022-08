ಉ.ಪ್ರದೇಶ: ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೆಇಎಂ ಉಗ್ರನ ಬಂಧನ

ಲಖನೌ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು (ಎಟಿಎಸ್), ಭಾನುವಾರ ಜೈಷ್–ಎ–ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಉಗ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಉಗ್ರ ಹಬೀಬುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾನನ್ನು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹರಾನ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಸ್‌ ಬಂಧಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೈಫುಲ್ಲಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಈತ ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮನಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Anti-terrorist squad of UP Police arrested a Jaish-e-Mohammed (JeM) terrorist Habibul Islam (19) aka Saifullah from Kanpur

Saifullah used social media platforms like Telegram, Facebook Messenger and WhatsApp to keep in touch with individuals across the border: UP ATS pic.twitter.com/ACBnZ5fKOf

