ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಸೀರಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌' ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್‌ ಹಾಗೂ ಸೇಶೆಲ್ಸ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೆರೆಯ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಸೀರಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಅನುರಾಗ್‌ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Consignments of Indian made Covid vaccines being airlifted for Seychelles and Mauritius! #VaccineMaitri #NeighbourhoodFirst pic.twitter.com/WydE2kjXFa

ಭೂತಾನ್‌, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಸೇಶೆಲ್ಸ್‌ಗೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನೆರೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪಿ–8ಐ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರಿಷಸ್‌ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್‌ –19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೇಶೆಲ್ಸ್‌ಗೆ 50,000 ಡೋಸ್‌ಗಳಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

#WATCH Mumbai: Indian Navy P-8I maritime reconnaissance aircraft will supply 1 lakh dosages of #COVID19 vaccine to Mauritius and 50,000 dosages to Seychelles. The consignment will be first delivered to Seychelles and then to Mauritius. pic.twitter.com/3reSjxSOLB

— ANI (@ANI) January 22, 2021