ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರ ಚಿಮೆರಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಒಮರ್

ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಸಿ.ಎಂ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರ ‘ಚಿಮೆರಾ’ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೇವಲ ತುಡಿತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆವ್ವಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಲೇಸು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Opposition unity is a bit of a chimera. Ultimately political parties will do what’s in their own interest & that’s as it should be. J&K saw this when we were left high & dry by “friends” in 2019. It’s time for @JKNC_ to do suits the party rather than waste time chasing ghosts. https://t.co/7SGosWpBEO

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 21, 2022